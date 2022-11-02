В проекте бюджета Москвы не заложены средства на закупку лекарств от COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы не заложены средства на закупку лекарств для лечения коронавирусной инфекции, так как создан необходимый запас препаратов на первый квартал 2023 года, сообщила в Мосгордуме замруководителя городского Департамента здравоохранения Элла Попова.

На вопрос об остальных трех кварталах она ответила, что "на второй, третий, четвертый квартал, если у нас эпидемия разовьется, то, безусловно, мы поступим так же, как это происходило в предыдущие годы: мы будем простить эти ресурсы из резервного фонда, скорее всего".