Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В проекте бюджета Москвы не заложены средства на закупку лекарств от COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы не заложены средства на закупку лекарств для лечения коронавирусной инфекции, так как создан необходимый запас препаратов на первый квартал 2023 года, сообщила в Мосгордуме замруководителя городского Департамента здравоохранения Элла Попова.

На вопрос об остальных трех кварталах она ответила, что "на второй, третий, четвертый квартал, если у нас эпидемия разовьется, то, безусловно, мы поступим так же, как это происходило в предыдущие годы: мы будем простить эти ресурсы из резервного фонда, скорее всего".

Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Мосгордума Элла Попова Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Москвы внесут коррективы в формат празднования Нового года в столице

ГМИИ, Исторический музей и Новая Третьяковка будут работать бесплатно в "Ночь искусств"

Дизтопливо продолжает дорожать на заправках Москвы, цена на бензин стабильна

В Москве из-за снега случилось несколько массовых ДТП

Сильный ветер повалил деревья в Москве

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

Акции ГК ПИК растеряли весь дневной рост на угрозах отстранения от строительства в Москве

Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства

Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства
Пандемия коронавируса

Назальная вакцина от коронавируса "Спутник V" стала доступна в Москве

В Москве в октябре спрос на аренду жилья упал на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });