Парковки 4 и 5 ноября в Москве будут бесплатными

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В выходные дни, приуроченные ко Дню народного единства, с москвичей не будет взиматься плата за парковку, сообщает департамент транспорта Москвы.

"4 и 5 ноября все парковки на улицах Москвы будут бесплатными в честь Дня народного единства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 ноября уличные парковки будут работать в обычном режиме по тарифу воскресенья - бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.