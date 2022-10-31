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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Россиянам напомнили о длинных выходных на этой неделе

Россиянам напомнили о длинных выходных на этой неделе
Фото: Екатерина Якель/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россиян ожидает короткая рабочая неделя, 4 ноября будет дополнительным выходным в связи с празднованием Дня народного единства, следует из сообщения в официальном телеграм-канале министерства труда и соцзащиты.

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"В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд - с 4 по 6 ноября включительно. Праздничный день - День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на пятницу", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что рабочий день в предпраздничный четверг, 3 ноября будет сокращен на один час.

Минтруд РФ
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