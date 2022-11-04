Поезда диаметра D2 временно не останавливаются на станции "Новохохловская"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Станция "Новохохловская" второго диаметра временно не принимает пассажиров из-за работы пожарных по ликвидации задымления, сообщает столичный департамент транспорта.

"Поезда D2 и Курского направления временно следуют без остановки на станции Новохохловская из-за задымления в одном из помещений. Пострадавших нет. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка поездов на станции будет возобновлена после завершения работы пожарных. Для проезда от и до станции можно воспользоваться МЦК, движение по кольцу осуществляется в штатном режиме.