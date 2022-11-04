Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Поезда диаметра D2 временно не останавливаются на станции "Новохохловская"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Станция "Новохохловская" второго диаметра временно не принимает пассажиров из-за работы пожарных по ликвидации задымления, сообщает столичный департамент транспорта.

"Поезда D2 и Курского направления временно следуют без остановки на станции Новохохловская из-за задымления в одном из помещений. Пострадавших нет. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка поездов на станции будет возобновлена после завершения работы пожарных. Для проезда от и до станции можно воспользоваться МЦК, движение по кольцу осуществляется в штатном режиме.

Москва МЦД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Власти Москвы внесут коррективы в формат празднования Нового года в столице

ГМИИ, Исторический музей и Новая Третьяковка будут работать бесплатно в "Ночь искусств"

Дизтопливо продолжает дорожать на заправках Москвы, цена на бензин стабильна

В Москве из-за снега случилось несколько массовых ДТП

Сильный ветер повалил деревья в Москве

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

Акции ГК ПИК растеряли весь дневной рост на угрозах отстранения от строительства в Москве

Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства

Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства
Пандемия коронавируса

Назальная вакцина от коронавируса "Спутник V" стала доступна в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });