"Мосметро" заказало пассажирские вагоны на 57 млрд рублей до конца 2025 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ГУП "Московский Метрополитен" и подмосковное АО "Метровагонмаш" (входит в АО "Трансмашхолдинг") подписали контракт на поставку вагонов электропоездов пригородного следования, говорится в документах на сайте госзакупок.

Максимальная сумма контракта составляет 57,035 млрд рублей, в том числе на I этапе (31 октября 2022 года - 31 декабря 2022 года) - 10,858 млрд рублей, на II этапе (1 января 2023 года - 31 декабря 2023 года) - 20,63 млрд рублей, на III этапе (1 января 2024 года - 31 декабря 2024 года) - 9,48 млрд рублей, IV этапе (1 января 2025 года - 31 декабря 2025 года) - 16,066 млрд рублей.

Контракт подписан 28 октября.

"Метровагонмаш" - крупнейший в стране производитель подвижного состава для метрополитена. Также предприятие выпускает рельсовые автобусы.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляет юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".