"КАМАЗ" и "ГАЗ" выиграли конкурсы на поставку автобусов Подмосковью

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подмосковный оператор общественного транспорта "Мострансавто" с начала 2023 года приобрел у ПАО "КАМАЗ" и АО "ГК "Современные транспортные технологии" (ГК СТТ, дистрибьютор техники группы "ГАЗ") в общей сложности 960 автобусов различных классов по итогам проведенных электронных аукционов на 10,8 млрд рублей, следует из данных системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер".

Соответствующие конкурсные процедуры объявлялись по заказу перевозчика в конце 2022 года. Их итоги были подведены в начале этого года.

"КАМАЗ" стал победителем в двух из них - на поставку в общей сложности 409 единиц техники: 80 больших низкопольных городских автобусов и 329 больших пригородных автобусов. Начальная цена поставки 80 машин составляла более 1,3 млрд рублей. "КАМАЗ" предложил выполнить работы по цене на 18,5% ниже стартовой. ГК СТТ была готова осуществить поставку на 18% дешевле начальной цены. Дилер "МАЗа" и других белорусских брендов автотехники "Автотехкомплект" - лишь на 2,5% дешевле. В аукционе на поставку 329 автобусов с начальной ценой свыше 5,7 млрд рублей. "КАМАЗ" одержал победу, снизив цену от начальной на 24% - на 1 п.п. больше, чем ГК СТТ.

Пресс-служба "КАМАЗа" сообщила, что городские автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 по первому контракту (на 80 штук) уже вышли на маршруты в девяти районах Подмосковья, в том числе в Одинцовском округе.

Директор по пассажирскому транспорту "КАМАЗа" Самат Саттаров через пресс-службу отметил, что заключение контракта с "Мострансавто" позволило "выйти на высококонкурентный транспортный рынок Московской области и увеличить территорию присутствия в регионе". "Это знаковое для нас событие, поскольку продукция компании впервые будет задействована для пассажирских перевозок в пригородном сообщении и на маршрутах городов Подмосковья", - сказал он.

ГК СТТ, в свою очередь, стала единственным участником аукциона на поставку 325 малых автобусов, получив контракт с "Мострансавто" по максимальной цене 2,2 млрд рублей. В другом аукционе - на поставку 226 автобусов среднего класса с начальной ценой более 3,2 млрд рублей - компания победила, предложив снизить цену на 1%. Конкурентом дистрибьютора "ГАЗа" был дилер "МАЗа" (ООО "Авторитет"), который смог предложить снижение цены на 0,5%.