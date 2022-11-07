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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Участок "оранжевой" ветки московского метро откроется досрочно

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Участок Калужско-Рижской линии столичного метро "Октябрьская" - "Новые Черемушки" откроется досрочно, 8 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завтра досрочно откроем участок "Октябрьская" - "Новые Черёмушки" на Калужско-Рижской линии метро. Ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии - строители уже завершили работы", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Троицкая линия метро пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа города и будет иметь пересадки на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии, Большую кольцевую линию (БКЛ) и Московское центральное кольцо (МЦК).

"Около новых станций живут примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся", - подчеркнул Собянин.

Москва Сергей Собянин
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