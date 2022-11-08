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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Пробки в Москве достигли 7 баллов из-за дождя

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта в Москве осложнено из-за дождя, жителям города в течение дня рекомендуется пользоваться метро и автобусами, сообщает столичный департамент транспорта.

"На 9:00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик загруженность выше, чем обычно. В городе идет сильный дождь. Низкие скорости и мелкие ДТП осложняют движение. Кроме того, на загруженность влияют ограничения на юго-западе столицы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего движение автотранспорта осложнено на проспекте Андропова, Ленинском проспекте, внутренней стороне МКАД в районе 27 км. Городской транспорт работает штатно.

"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик", - сказали в департаменте.

Также дептранс рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты.

Москва
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