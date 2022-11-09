Поезда МЦД-2 не останавливаются на станции "Покровское" из-за повреждения контактного провода

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов диаметра D2 и Курского направления временно изменено из-за поврежденного контактного провода у станции "Царицыно", сообщает столичный департамент транспорта.

"На D2 и Курском направлении поезда в сторону области от Царицыно до Красного строителя временно следуют по другому пути без остановки на станции Покровское из-за повреждения контактного провода у станции Царицыно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Московской железной дороги принимают необходимые меры для восстановления штатного режима движения.