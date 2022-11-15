В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"Сегодня мы закрыли сезон аренды электросамокатов и велопроката – транспорт увозят в сервисные центры, чтобы подготовить к следующему году", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

В нем отмечается, что за 2022 год на городских самокатах было совершено 26,2 млн поездок, что в три раза больше, чем в 2021 году.

Кроме того, в текущем году было открыто восемь точек велопроката в Балашихе и девять станций в Сколково, был увеличен парк городских самокатов и велосипедов, а также установлены дополнительные велопарковки.