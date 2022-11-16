Сезон речной навигации завершился в Москве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москве завершился сезон речной навигации, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"Мы закрыли сезон речной навигации – теплоходы "850 лет Москве" и "Москва-1" вернутся к работе весной", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столице развиваются речные маршруты для того, чтобы пассажиры могли быстро и удобно добраться с одного берега реки на другой.

"В прошлом году запустили теплоход от Северного речного вокзала до причала "Захарково", в этом году - до причала "Химки". За сезон навигации они совершили больше 7 тысяч рейсов и перевезли свыше 245 тысяч пассажиров. Мы видим, что маршруты пользуются популярностью, поэтому они возобновят работу следующей весной", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении в телеграм-канале дептранса.