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Годовые проездные на общественный транспорт Москвы можно будет "замораживать"

Годовые проездные на общественный транспорт Москвы можно будет "замораживать"
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Проездные билеты на общественный транспорт на 365 дней и годовой проездной "Автобус-трамвай" можно будет "заморозить" на 14 дней, такая возможность заработает с лета 2023 года, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Пятый год подряд не меняется стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и "Пригороде" - 19 500 и 24 450 рублей. Остается прежней и цена годового билета "Автобус-трамвай" (ТАТ) - 14 000 рублей. По просьбам пользователей таких билетов летом заработает новая услуга - абонемент можно будет "заморозить" на срок 14 дней, например, на время отпуска или больничного", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Кроме того, в департаменте сообщили о продлении акции "Время ранних", дающей скидку 50% на проезд вне утреннего часа пик для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий, до 31 марта 2023 года.

Ранее в департаменте экономической политики и развития Москвы сообщили, что со 2 января стоимость разовой поездки по "Единому" билету изменится на 1 рубль - 62 рубля вместо 61. Билет на две поездки изменится на 2 рубля соответственно - 124 рубля вместо 122 рублей.

Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут - 75 рублей вместо 69 рублей.

Также в департаменте сообщали, что для обучающихся будет впервые введен "Единый" билет на метро и наземный транспорт. Цена билета составит 715 рублей на 30 дней, 2 055 рублей на 90 дней. Стоимость безлимитных билетов и проездных для школьников и студентов в Москве остается самой выгодной среди крупных городов России.

Максимальная сумма, на которую можно пополнить "Тройку", вырастет больше чем в три раза - до 10 тыс. рублей. Залоговая стоимость "Тройки" составит 80 рублей, добавили в департаменте.

Москва
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