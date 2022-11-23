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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

В Москве пассажирам разрешат "замораживать" годовые проездные на 14 дней

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Москве годовые абонементы на проезд, записанные на карту "Тройка", с лета 2023 года можно будет приостанавливать, сообщил через прес-службу Департамента транспорта заммэра города Максим Ликсутов.

"По просьбе пассажиров летом 2023 года появится возможность на 14 дней "замораживать" годовые абонементы - это удобно, если вы едете в отпуск или находитесь на больничном", - отметил Ликсутов.

Неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета.

Москва Тройка Дептранс Максим Ликсутов
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