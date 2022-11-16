Московская пара может накопить на "однушку" в новостройке за 15 лет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москве среднестатистическая семья из двух человек может накопить на однокомнатную квартиру в новостройке примерно за 15 лет, подсчитали аналитики ГК "Миэль".

По методике расчета Росстата, в среднем семья может накопить (без использования ипотеки) на квартиру площадью 38 кв.м в столице примерно за семь лет. В расчете использована официальная средняя ежемесячная зарплата москвича (93 тысячи рублей) за вычетом прожиточного минимума (23,5 тысячи рублей) и средняя стоимость "квадрата" в столице (313,6 тысячи рублей).

Как отмечает главный аналитик ГК "Миэль" Екатерина Бережнова, коэффициент не учитывает инфляцию, расходы семьи на аренду, транспорт, медицину, отдых и другие траты.

"При этом жилье считается доступным, если коэффициент доступности жилья меньше трех лет, и недоступным, если он больше пяти лет. Для сравнения, в 2020 году этот коэффициент был около четырех лет", - добавила она.

По ее словам, это говорит о том, что стоимость недвижимости в Москве растет быстрее, чем доходы горожан.