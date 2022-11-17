Москва решила привлечь инвесторов для создания четырех фармацевтических производств

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о заключении четырех контрактов на локализацию производства лекарств в столице, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"Правительство Москвы приняло решение провести четыре электронных конкурса на право заключения государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов) на поставку лекарственных препаратов. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям контрактов поставщики-инвесторы возьмут на себя обязательства в течение двух-четырех лет локализовать на территории Москвы производство 74 лекарственных препаратов (международных непатентованных наименований), включая иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты.

В свою очередь правительство Москвы примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд рублей.

"Таким образом, городские власти гарантируют стабильность поставок широкой номенклатуры лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы. В городе будут созданы четыре новые импортозамещающие высокотехнологичные производства", - сообщили в пресс-службе:

Ранее правительством Москвы были заключены пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 млрд рублей. Из них четыре контракта предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один контракт - производство детского питания. Три производства введены в эксплуатацию, начаты поставки продукции для городских нужд.

С июля 2022 года минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов был снижен с 1 млрд до 100 млн рублей, что позволило существенно расширить практику заключения офсетов.