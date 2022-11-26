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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

В РФ утвержден упрощенный порядок лицензирования производства лекарств на постоянной основе

В РФ утвержден упрощенный порядок лицензирования производства лекарств на постоянной основе
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарственных средств будет действовать на постоянной основе с 2023 года.

"Упрощенный порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала госуслуг. Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием межведомственных информационных систем. При этом срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней", - говорится в сообщении на сайте кабмина в субботу.

Отмечается, что сейчас такой порядок действует в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, который был запущен правительством в августе 2021 года. Его цель - отработать практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных к оформлению в электронной форме, через портал госуслуг.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 6 июля 2012 года 686.

Михаил Мишустин
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