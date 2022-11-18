Еще семь участков трамвайных путей оградят в Москве от проезжей части

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Еще семь участков трамвайных путей в Москве начали обособлять от проезжей части, 60% всех трамвайных путей уже отделены, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня около 60% трамвайных путей отделены от проезжей части, в наших планах - физически обособить еще 20%. Это позволит свести аварии на путях и задержки трамваев к минимуму. Сейчас начали обособлять от дороги 7 участков путей общей длиной 7,5 км", - сказал Ликсутов.

Работы проходят на 7 улицах: ул. Орджоникидзе, ул. Вавилова, ул. Абельмановская, ул. Достоевского, Новосущевский переулок, Семёновский проезд и Рогожский Вал. Так, движение трамваев на Рогожском Валу и в Семёновском проезде сейчас закрыто из-за строительных работ, на остальных участках трамваи работают в прежнем режиме.

После проведенных работ на улицах Орджоникидзе и Абельмановской безопаснее станут и трамвайные остановки. В зоне посадки-высадки для пассажиров оборудуют островки или обозначат разметкой. В будущем там появятся удобные приподнятые платформы.