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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Собянин оценил локализацию производства трамваев в Москве в 90%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Москве производство трамваев локализовано на 90%; трамваи закупаются только у отечественных производителей, которые переходят на российские материалы, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 2023 году завершится обновление парка трамваев на 100%. Всего в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения, и парк можно будет расширить.

Планируется, что к концу 2023 году в Москве будут ходить только низкопольные трамваи, удобные для пожилых и маломобильных пассажиров и родителей с детьми, добавил мэр.

Москва Сергей Собянин
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