Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) в ночь на субботу опускалась до минус 9,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь в городе стала самой морозной с начала нынешней осени. Предыдущий минимум был зафиксирован 18 ноября - минус 6,4 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что на северо-западе города, в Тушино, ночью фиксировалось 9,5 градусов мороза.

По данным синоптиков, ноябрь в столице пока на 2 градуса теплее климатической нормы.

Гидрометцентр России предупреждает о действующем в Москве до 12:00 22 ноября "желтом" уровне погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.

В субботу днем в столице ожидается от 2 до 4 градусов мороза, местами небольшой снег. В ночь на воскресенье подморозит до минус 5 градусов.

Снег и морозная погода в Москве на следующей неделе сменятся дождем и повышением температуры, сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"После выходных начнется постепенное медленное повышение температуры, и во вторник днем прогнозируется около нуля, от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд.