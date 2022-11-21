Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге, гололеде и сильном ветре в ночь на вторник.

МоскваСиноптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделеЧитать подробнее

"В период с 03 часов до конца суток 22 ноября в Москве ожидается снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число погибших при пожаре на Комсомольской площади увеличилось до трех человек

Пожарные обнаружили тела двух погибших на месте возгорания на Комсомольской площади

Пожар на Комсомольской площади в Москве локализовали

Авиацию МЧС и пожарный поезд привлекли к тушению пожара на Комсомольской площади

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Складские помещения загорелись на Комсомольской площади в Москве

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

В Москве во время новогодних праздников откажутся от фейерверков

В Москве во время новогодних праздников откажутся от фейерверков

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });