Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге, гололеде и сильном ветре в ночь на вторник.

"В период с 03 часов до конца суток 22 ноября в Москве ожидается снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.