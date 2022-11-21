Ледяной дождь ожидается в Москве

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Крайне сложные погодные условия – снегопад, ледяной дождь, гололед, снежный накат – ожидаются в Москве, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Прирост снега может составить до 8 сантиметров", - сказал Бирюков.

По его информации, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

"Обращаемся к москвичам с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях, так как плотный транспортный поток, особенно в час пик, затруднит работу коммунальной техники", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что для уборки города будет задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, а также бригады ручной уборки.

Бирюков добавил, что для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в Новой Москве организовано дежурство тягачей.