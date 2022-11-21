Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Ледяной дождь ожидается в Москве

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Крайне сложные погодные условия – снегопад, ледяной дождь, гололед, снежный накат – ожидаются в Москве, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Прирост снега может составить до 8 сантиметров", - сказал Бирюков.

По его информации, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

"Обращаемся к москвичам с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях, так как плотный транспортный поток, особенно в час пик, затруднит работу коммунальной техники", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что для уборки города будет задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, а также бригады ручной уборки.

Бирюков добавил, что для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в Новой Москве организовано дежурство тягачей.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число погибших при пожаре на Комсомольской площади увеличилось до трех человек

Пожарные обнаружили тела двух погибших на месте возгорания на Комсомольской площади

Пожар на Комсомольской площади в Москве локализовали

Авиацию МЧС и пожарный поезд привлекли к тушению пожара на Комсомольской площади

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Складские помещения загорелись на Комсомольской площади в Москве

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });