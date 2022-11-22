Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в сложных метеоусловиях

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, сообщила журналистам во вторник представитель Росавиации.

"Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", - сказала она.

Имеющиеся незначительные задержки рейсов, по ее словам, связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.