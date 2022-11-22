Поезда диаметра D2 задерживаются из-за погодных условий и остановки состава

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погоды в столице поезда МЦД D2 и Курского направления задерживаются у станции Люблино из-за остановки одного из составов, сообщает департамент транспорта Москвы.

"На D2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону области из-за остановки состава в связи со сложными погодными условиями у станции Люблино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Московской железной дорогой (МЖД) принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения.