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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Поезда диаметра D2 задерживаются из-за погодных условий и остановки состава

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погоды в столице поезда МЦД D2 и Курского направления задерживаются у станции Люблино из-за остановки одного из составов, сообщает департамент транспорта Москвы.

"На D2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону области из-за остановки состава в связи со сложными погодными условиями у станции Люблино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Московской железной дорогой (МЖД) принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения.

МЦД-2 Москва
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