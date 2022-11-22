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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Задержанные поезда диаметра D2 и Курского направления входят в график

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожники убрали остановившийся у станции Люблино поезд, задержанные поезда МЦД D2 и Курского направления вводятся в график, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Остановившийся поезд убран вспомогательным локомотивом. Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД подчеркнули, что в связи с ухудшением погодных условий на Московской железной дороге в утренний час пик серьезных сбоев в движении поездов не допущено, единичные случаи были на станции "Люблино" Курского направления.

Для борьбы с последствиями непогоды работают локомотивы с вибропантографами (пневматический вибратор для очистки контактных проводов от гололеда), железнодорожники посыпают платформы песком, гранитной крошкой и противогололедными средствами.

"МЖД принимает необходимые меры для того, чтобы устранить последствия ледяного дождя к вечернему часу пик. Московская железная дорога просит граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Ранее в связи с ухудшением погоды в столице поезда МЦД D2 и Курского направления задерживались из-за остановки одного из составов у станции Люблино.

МЦД-2 МЖД Москва
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