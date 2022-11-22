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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Екатерининский дворец в Лефортове вернулся в ведение Минобороны

В "ДОМ.РФ" передумали продавать здание

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" и Росимущество подписали договор о приеме-передаче Екатерининского дворца в Лефортове обратно в ведение Минобороны, сообщил в Мосгордуме представитель Росимущества Виктор Гусаров.

После того, как ведомства подпишут акты приема-передачи этой недвижимости, она по обращению Минобороны будет закреплена за министерством, уточнил он. Речь об этом зашла на круглом столе о сохранении исторического облика Москвы.

Здание не будет продано, добавил Гусаров.

В "ДОМ.РФ" уточнили, что передаточный акт был подписан 18 ноября.

В Минобороны еще не готовы сказать, как будут использовать дворец. Представитель министерства сообщила, что дальнейшую удьбу здания решит департамент военного имущества Минобороны.

Ранее на сайте "ДОМ.РФ" говорилось, что торги по продаже Екатерининского дворца могут пройти в IV квартале 2022 года. В презентации объекта было сказано, что общая площадь дворцового комплекса составляет 51 971 кв.м, в лот также войдет участок на 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде в Лефортове.

Екатерининский дворец в Лефортове - памятник культурного наследия федерального значения. Императорская резиденция в Москве почти все время своего существования использовалась военными под казармы, в советское время здание попало в ведение Минобороны.

Москва Лефортово Екатерининский дворец ДОМ.РФ Минобороны Росимущество
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