Глава Минобороны проведет инвентаризацию недвижимости министерства

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов сообщил о планах провести инвентаризацию и создать систему учета объектов недвижимости, находящихся в составе имущественного комплекса ведомства. Он заявил об этом на расширенной коллегии министерства.

"В ведении Минобороны находится более 800 организаций, в том числе 88 компаний коммерческого сектора. Целью работы здесь является наведение порядка и подчинение деятельности имущественного комплекса проблемам Вооруженных сил. (...) Провести инвентаризацию и создать систему учета объектов недвижимости", - сказал он.

По его словам, планируется создать единый интегрированный реестр и цифровую платформу недвижимого ущерба, включая цифровые паспорта каждого объекта.

"Эту работу планируется закончить уже в следующем году. А в 2026 году - завершить оформление всего недвижимого имущества", - сказал Белоусов.

Он добавил, что необходимо создать и внедрить новую систему корпоративного управления подведомственными организациями, включая четкую регламентацию всех процедур. Министр обороны заявил, что в планах также создать систему мотивации управляющих, нацеленной на конкретный результат.