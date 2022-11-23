Отмену зимнего велофестиваля в Москве объяснили голосованием против праздников

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Москве отменили зимний велофестиваль, который должен был пройти 4 декабря, сообщил городской Департамент транспорта.

Там напомнили, что на прошлой неделе на портале "Активный гражданин" прошло голосование о формате городских новогодних праздников.

"Большинство проголосовало за то, чтобы отказаться от уличных массовых мероприятий. Мы тоже поддерживаем жителей, поэтому решили не проводить Зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря в этом году", объяснили чиновники.

Они пообещали, что велофестивали будут проводиться в 2023 году.

На фоне решений отдельных регионов отказаться от массовых новогодних праздников этой зимой, мэр Москвы Сергей Собянин 16 ноября предложил москвичам проголосовать за один из трех форматов празднования. На выбор было предложено: отмечать, как и в прошлые годы, а вырученные от мероприятий деньги направить на поддержку специальной военной операции; сделать новогоднее оформление города, не проводить массовые концертные мероприятия, а выручку от остальных мероприятий направить на поддержку СВО; вовсе отказаться от украшения города и праздников.

18 ноября мэр сообщил, что по итогам голосования около 300 тысяч человек 52% предложили на этот раз отказаться от массовых уличных мероприятий. Он также решил, что не будет фейерверков, но новогодние декорации и иллюминация в городе появятся. Ранее Собянин объяснял, что декорации докупать не потребуется, будет достаточно тех, которые уже есть на складах.