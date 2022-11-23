Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Отмену зимнего велофестиваля в Москве объяснили голосованием против праздников

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Москве отменили зимний велофестиваль, который должен был пройти 4 декабря, сообщил городской Департамент транспорта.

Там напомнили, что на прошлой неделе на портале "Активный гражданин" прошло голосование о формате городских новогодних праздников.

"Большинство проголосовало за то, чтобы отказаться от уличных массовых мероприятий. Мы тоже поддерживаем жителей, поэтому решили не проводить Зимний велофестиваль, который был запланирован на 4 декабря в этом году", объяснили чиновники.

Они пообещали, что велофестивали будут проводиться в 2023 году.

На фоне решений отдельных регионов отказаться от массовых новогодних праздников этой зимой, мэр Москвы Сергей Собянин 16 ноября предложил москвичам проголосовать за один из трех форматов празднования. На выбор было предложено: отмечать, как и в прошлые годы, а вырученные от мероприятий деньги направить на поддержку специальной военной операции; сделать новогоднее оформление города, не проводить массовые концертные мероприятия, а выручку от остальных мероприятий направить на поддержку СВО; вовсе отказаться от украшения города и праздников.

18 ноября мэр сообщил, что по итогам голосования около 300 тысяч человек 52% предложили на этот раз отказаться от массовых уличных мероприятий. Он также решил, что не будет фейерверков, но новогодние декорации и иллюминация в городе появятся. Ранее Собянин объяснял, что декорации докупать не потребуется, будет достаточно тех, которые уже есть на складах.

Москва Сергей Собянин Активный гражданин Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар в резиденции посла Алжира в Москве полностью потушен

Резиденция посла Алжира загорелась в Москве

Кафе и магазины появятся вместо проходной бывшего завода "ЗИЛ" в Москве

В Москве участок оранжевой ветки метро снова закроют с 3 по 7 декабря

В Москве по делу о гибели людей в пожаре на складе задержали двух человек

В Москве по делу о гибели людей в пожаре на складе задержали двух человек

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за мокрого снега

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за мокрого снега

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в сложных метеоусловиях

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в сложных метеоусловиях

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });