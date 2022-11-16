Москвичи пока склоняются к отказу от массовых концертов на новогодние праздники

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Запущенное голосование на портале "Активный гражданин" по итогам первого дня показало, что 54% опрошенных пока склоняются к тому, что Москву нужно украсить к новогодним праздникам, но массовых концертных мероприятий проводить не стоит.

"Меньше чем за сутки свое мнение по поводу необходимости украшать столицу и проводить праздничные мероприятия к Новому году высказали более 100 тысяч жителей столицы", - сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления". Обычно такие опросы проводятся 10-14 дней.

Голосующим на выбор предложено три варианта ответа: отмечать, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции; сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции или вообще не украшать город и не проводить праздничных мероприятий.

Провести голосование предложил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас перед москвичами стоит выбор: отказаться от праздников "во имя мифической экономии, во имя показного сострадания" или "вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми". Он высказал мнение, что новых декораций на праздники закупать не потребуется, но у москвичей должна остаться возможность прогуляться по городу и пообщаться.

"Может, все-таки не надо отменять новогодние мероприятия. Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них – что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции. Может, не надо искусственными ограничениями добивать малый бизнес, в котором работают миллионы людей. Может, во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов. Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома", - написал мэр в своем блоге.

Отменить новогодние общегородские праздники решили власти Петербурга. В Минобороны назвали это решение ненужным, в Кремле - непроработанным, а Министерство культуры посоветовало регионам заменять развлекательные мероприятия просветительскими.