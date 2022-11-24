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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

В 2022 году в Москве начали строить почти вдвое больше офисов на продажу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Объем строящихся офисов на продажу в Москве увеличился почти вдвое по сравнению с ноябрем 2021 года, подсчитали в NF Group.

"За год еще больше девелоперов анонсировали новые проекты в сегменте продажи офисной недвижимости. Если в конце 2021 года объем запланированных офисов составлял около 630 тысяч кв.м, то на ноябрь 2022 года этот показатель составляет уже почти 930 тысячи кв.м (на 47% больше)", - говорится в исследовании.

Аналитики уточнили, что более 664 тысяч "квадратов" проектного объема находится на зоне третьего транспортного кольца (ТТК) и Московской кольцевой автодороги.

Кроме того, из общего числа офисов реализовали уже 29%, а еще 37% - в продаже. Самыми крупными девелоперами по количеству заявленных проектов стал Stone Hedge (более 357 тыс. кв.м), ГК "Пионер" (152,6 тыс. кв.м) и MR Group (135 тыс. кв.м).

Эксперты добавили, что средневзвешенная стоимость офисов сегмента "А" за год увеличилась с 250-270 тысяч рублей за "квадрат" до 320-330 тысяч рублей. На среднюю цену влияет активность появления проектов.

По словам управляющего партнера NF Group Алексея Новикова, офисы на продажу начали активно появляться 2-3 года назад, а перегрев цен не произошел. Это позволит больше инвестировать в офисы.

"В целом в этом году объем вложений в офисную недвижимость уже показал рост в 1,5 раза, и сегмент продолжает оставаться перспективным направлением", - рассказал Новиков.

Директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина спрогнозировала, что в следующие несколько лет возможно продолжение роста объемов площадей на продажу и появления новых девелоперов.

Москва NF Group Алексей Новиков Мария Зимина ТТК МКАД Stone Hedge
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