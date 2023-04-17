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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Спрос на аренду офисов в Петербурге в I квартале подскочил в два раза

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - По итогам I квартала 2023 года объем арендных сделок на рынке офисной недвижимости Петербурга вырос два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,4 тысячи кв. метров, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.

Основную долю спроса сформировали компании из нефтегазовой отрасли (63%) и производственные организации из других отраслей (9%), а также компании финансового сектора (8%).

При этом 70% арендованных площадей пришлось на офисные помещения класса "A".

"Начавшаяся в 2022 году миграция компаний в офисном сегменте продолжилась в I квартале 2023 года. И если раньше наблюдалась нехватка готовых к въезду офисных площадей с отделкой, то сейчас выбор значительно больше. Этот тренд сохранится до конца года", - сказала директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге Регина Волошенко.

По прогнозам аналитиков, в течение 2023 года будет наблюдаться миграция арендаторов из одного здания в другое. В результате объем сделок может превысить показатели 2022 года.

Петербург NF Group
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