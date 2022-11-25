В Москве в ГИБДД будут принимать в порядке живой очереди из-за перебоев с электронной записью

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московская Госавтоинспекция предупредила граждан о возможных перебоях с осуществлением предварительной записи в подразделения из-за модернизации внутреннего оборудования.

"В связи с проведением технологических работ, направленных на улучшение скорости обработки данных, и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы", - сказали журналистам в главке в пятницу.

В ГИБДД отметили, что прибывшим для проведения регистрационных и экзаменационных действий без записи гражданам все необходимые услуги будут оказаны в порядке очереди.