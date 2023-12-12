В Москве приостановили регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений

Причиной этого стал технический сбой в системе ГИБДД

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Технический сбой нарушил работу информационных ресурсов столичной Госавтоинспекции, предоставление услуг приостановлено, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий сбоя.

О возобновлении оказания услуг в полном объеме ГИБДД сообщит дополнительно.