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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Москве приостановили регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений

Причиной этого стал технический сбой в системе ГИБДД

В Москве приостановили регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Технический сбой нарушил работу информационных ресурсов столичной Госавтоинспекции, предоставление услуг приостановлено, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий сбоя.

О возобновлении оказания услуг в полном объеме ГИБДД сообщит дополнительно.

ГИБДД Москва
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