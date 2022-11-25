Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Музей казачества откроется в Москве в 2024 году

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей (ГИМ) планирует открыть Центральный музей российского казачества в Москве в середине 2024 года, сообщает пресс-служба тульского филиала ГИМ.

"В 2024 году Исторический музей планирует открыть Центральный музей российского казачества. Для будущего музея уже подбирают экспонаты, связанные с бытом, культурой и историей казачества. Отобранные предметы сначала будут продемонстрированы на выставке-презентации в Историческом музее, а затем станут частью постоянной экспозиции музея казачества. Открытие нового объекта музейного комплекса запланировано на середину 2024 года", - приводятся в сообщении слова директора ГИМа Алексея Левыкина.

КультураПроект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановленПроект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановленЧитать подробнее

В настоящее время музей подготовил онлайн-проект, представляющий в интерактивном формате историю казачества.

Впервые на одном ресурсе собрано более 200 предметов из собрания Исторического музея, иллюстрирующих основные вехи истории российского казачества.

На сайте представлена специальная карта, на которой можно увидеть события, произошедшие с участием казачества в период с 1560 по 1917 годы. В отдельных разделах онлайн-проекта собраны сведения о главных персоналиях, событиях и истории появления и формирования казачьих войск.

Важная часть проекта - разделы, где представлены ключевые предметы казачьей культуры: оружие, награды, амуниция, знамёна и документы, а также видео с комментариями специалистов Исторического музея.

Проект реализован при поддержке Российского фонда культуры.

Исторический музей на Красной площади в Москве - крупнейший музей России. Его фонды хранят более 5 млн предметов. Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года.

ГИМ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве эвакуируют людей из загоревшегося ТЦ "Елоховский пассаж"

Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Замначальника управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации нелегальной миграции

В Москве арестованы трое украинцев по подозрению в подготовке теракта в РФ

Два фигуранта дела о гибели людей на пожаре в Москве заключены под домашний арест

Два фигуранта дела о гибели людей на пожаре в Москве заключены под домашний арест

Мосгордума поддержала проект ФЗ о штрафах за нарушение тишины ночью водителями

Мосгордума поддержала проект ФЗ о штрафах за нарушение тишины ночью водителями

В Москве в среду вечером ожидается гололед

Пожар в резиденции посла Алжира в Москве полностью потушен

Резиденция посла Алжира загорелась в Москве

Кафе и магазины появятся вместо проходной бывшего завода "ЗИЛ" в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });