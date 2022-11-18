Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Строительство музейного фондохранилища в Коммунарке, в котором предполагалось разместить коллекции 16 московских музеев, приостановлено, сообщил директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

"К сожалению, этот проект остановлен. Предполагалось в Коммунарке построить хранилище для Третьяковской галереи, для "РОСИЗО", Музея Победы и Исторического музея. Хотя так мы полностью не решали многих проблем, но все-таки для нас это было хорошей поддержкой. Так что мы сейчас опять переходим на новую стадию", - сказал Левыкин в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Левыкин напомнил, что всего собрание Исторического музея насчитывает около 5 млн экспонатов, при этом в постоянной экспозиции музея на Красной площади представлено только 0,7% коллекции.

Планировалось, что в фондохранилище разместят коллекции 16 московских музеев - около 820 тыс. единиц хранения. Предполагалось расположить там депозитарии Великой отечественной войны, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Третьяковской галереи, Исторического музея.

В мае глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что к сентябрю планируется пересмотреть проект музейного фондохранилища, это связано с необходимость замещения импортных технологий отечественными аналогами.

Завершить строительство фондохранилища для музеев в поселке Коммунарка планировалось к 2024 году.