Пассажир выжил после падения под поезд на станции "Волоколамская" метро Москвы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем в субботу на Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На северо-западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В 14:58 департамент пояснил, что движение на ветке вводится в график.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел в 14:45 на станции "Волоколамская". "На станции снималось напряжение контактного рельса для извлечения пассажира, который оказался под поездом", - сказал собеседник агентства.

По его информации, прерывалось движение на участке линии "Строгино" - "Пятницкое шоссе".

Источник агентства в медицинских кругах столицы сообщил, что пассажира удалось спасти.