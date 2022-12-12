Сбой в движении на зеленой ветке московского метро вызвал человек на путях

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на Замоскворецкой линии метро поезда некоторое время ходили с увеличенными интервалами из-за человека на пути, сообщил городской Департамент транспорта.

О сбое телеграм-канал ведомства сообщил в 20:07. Десять минут спустя ведомство сообщило, что движение по зеленой ветке вернулось в график.

Других подробностей о случившемся и о состоянии человека, попавшего на рельсы, не приводится.

Источник "Интерфакса" сообщил, что инцидент произошел на станции "Орехово". "На пути упала женщина, ее удалось спасти", - уточнил собеседник агентства.