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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Сбой в движении на зеленой ветке московского метро вызвал человек на путях

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на Замоскворецкой линии метро поезда некоторое время ходили с увеличенными интервалами из-за человека на пути, сообщил городской Департамент транспорта.

О сбое телеграм-канал ведомства сообщил в 20:07. Десять минут спустя ведомство сообщило, что движение по зеленой ветке вернулось в график.

Других подробностей о случившемся и о состоянии человека, попавшего на рельсы, не приводится.

Источник "Интерфакса" сообщил, что инцидент произошел на станции "Орехово". "На пути упала женщина, ее удалось спасти", - уточнил собеседник агентства.

Москва Московский метрополитен Дептранс
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