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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в наркотическом опьянении

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля Kia, сбившая накануне насмерть женщину с ребенком на улице Свободы в Москве, находилась в состоянии наркотического опьянения, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В результате проведенного медицинского освидетельствования у женщины, 27 ноября совершившей наезд на пешеходов на северо-западе Москвы, было выявлено состояние наркотического опьянения", - сказали журналистам в полиции.

Ранее сообщалось, что вечером 27 ноября у дома 12 по улице Свободы водитель автомобиля Kia не справилась с управлением и, выехав на тротуар, совершила наезд на женщину и ее двух несовершеннолетних детей.

В результате дорожной аварии женщина и ее сын от полученных травм скончались, а второй ребенок, который находился в коляске, был госпитализирован в медучреждение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

В связи с полученными данными медосвидетельствования материалы уголовного дела подлежат переквалификации по пункту 6 статьи 264 УК РФ (то же деяние, совершенное в состоянии опьянения) и в ближайшее время будут переданы в Следственный комитет, добавили в МВД.

Санкция данной статьи УК предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Москва МВД
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