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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В результате аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, авария произошла в районе Поклонной горы, движение в сторону области восстановлено.

Москва ГИБДД Кутузовский проспект
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