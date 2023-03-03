Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В результате аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, авария произошла в районе Поклонной горы, движение в сторону области восстановлено.