Два вагона электрички сошли с рельсов из-за ДТП в Подмосковье

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области два вагона пригородного поезда Савеловского направления сошли с рельсов в результате ДТП с участием грузового автомобиля, сообщила во вторник пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"По предварительной информации, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра. В результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда, а также были повреждены несколько опор контактной сети. В составе находились около 30 человек. Никто не пострадал, включая локомотивную бригаду", - говорится в сообщении.

Для оказания помощи водителю грузового автомобиля вызвана бригада медиков.

В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что инцидент произошел на Савеловском направлении на однопутном ответвлении в сторону Дубны.

Сейчас движение осуществляется до Вербилок. Между Вербилками и Дубной запущены компенсационные автобусы.

На место происшествия направились специалисты МЖД и ЦППК для устранения последствий ДТП. Создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.