Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Движение электричек на Савеловском направлении возобновлено после ДТП

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили движение электропоездов после ДТП на участке Савеловского направления Дубна-Вербилки. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"Движение на однопутном ответвлении Дубна-Вербилки Савёловского направления возобновлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты МЖД продолжают работы по восстановлению контактной сети на участке. Поезда следуют с установленной скоростью, компенсационные автобусы завершают последние рейсы и больше не потребуются.

Накануне произошло ДТП на участке с участием электрички и грузового автомобиля. В результате ДТП, по уточненным данным, с рельсов сошел один вагон состава, пострадавших в инциденте нет.

Москва ДТП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в наркотическом опьянении

Жителям Москвы и области пообещали январские морозы на этой неделе

Все московские суды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

В Москве эвакуируют людей из загоревшегося ТЦ "Елоховский пассаж"

Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Замначальника управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации нелегальной миграции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });