Движение электричек на Савеловском направлении возобновлено после ДТП

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили движение электропоездов после ДТП на участке Савеловского направления Дубна-Вербилки. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"Движение на однопутном ответвлении Дубна-Вербилки Савёловского направления возобновлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты МЖД продолжают работы по восстановлению контактной сети на участке. Поезда следуют с установленной скоростью, компенсационные автобусы завершают последние рейсы и больше не потребуются.

Накануне произошло ДТП на участке с участием электрички и грузового автомобиля. В результате ДТП, по уточненным данным, с рельсов сошел один вагон состава, пострадавших в инциденте нет.