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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в Москве остается высоким

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Москве отмечается повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

"На 47 неделе 2022 года показатели заболеваемости выше расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей до 2 лет и 3-6 лет ниже эпидемических порогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. На текущий период привито 6 млн 206 тыс. 619 человек, что составляет 49% от численности населения города, из них – 1 млн 504 тыс. 966 - дети (охват 69,1%).

24 ноября столичный департамент здравоохранения сообщил, что в городе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. Также отмечается рост числа госпитализаций преимущественно среди детей. По данным департамента, в предыдущие пандемийные годы в структуре заболеваемости ОРВИ полностью доминировал коронавирус, сейчас в этой структуре доминирует грипп.

Москва
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