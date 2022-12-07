Власти Москвы оставили на усмотрение школ вопрос о приглашении родителей на праздники

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на фоне высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ вопрос о формате проведения утренников и других праздников оставили на усмотрение школ, сообщили "Интерфаксу" в городском Департаменте образования.

"Решение о приглашении на праздник родителей и гостей каждая школа будет принимать самостоятельно с учетом эпидемиологической обстановки в конкретной образовательной организации и городе в целом", - сказал представитель департамента.

Он добавил, что в любых общественных местах использование масок может снизить риск распространения инфекций.

Столичный Депздрав 24 ноября сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. Также отмечается рост числа госпитализаций преимущественно среди детей. По словам чиновников, в предыдущие пандемийные годы в структуре заболеваемости ОРВИ полностью доминировал коронавирус, сейчас в этой структуре доминирует грипп.