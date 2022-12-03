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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Участок "оранжевой" ветки метро повторно закрывается до 7 декабря

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена "Октябрьская" - "Новые Черемушки" будет остановлено с 3 по 7 декабря из-за прокладки тоннеля, сообщает департамент транспорта Москвы.

"С 3 по 7 декабря включительно мы закроем участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии - он пройдет, в том числе, под участком оранжевой ветки. Поэтому повторное закрытие участка необходимо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдоль закрытого участка будут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях 14 и 26 оплачивать не нужно. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро. Также рекомендуется пользоваться БКЛ, МЦК и маршрутами наземного транспорта.

Данный участок уже перекрывался с 4 по 8 ноября из-за прокладки тоннеля будущей Троицкой линии метро.

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