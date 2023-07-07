В Москве участок салатовой ветки метро закроют для пассажиров 22 и 23 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Участок между станциями метро "Марьина Роща" и "Чкаловская" на "салатовой" ветке московского метрополитена будет закрыт для пассажиров из-за проведения ремонтных работ, сообщается в столичном департаменте транспорта.

"22 и 23 июля не будет движения поездов на участке между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская", они временно станут конечными. В эти выходные, пожалуйста, пользуйтесь другими линиями и наземным транспортом", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ на станциях. Так, на "Трубной", "Чкаловской" и "Сретенском бульваре" расчистят и покрасят потолки и своды, отшлифуют мрамор, уберут кабельные линии за стены.

Кроме этого, с 8 по 28 июля будут закрыты входы и выходы на "Сретенском бульваре" и "Трубной", на них можно будет пересесть с "Тургеневской" и "Цветного бульвара". Сами станции продолжат работать в обычном режиме.

Также 15 и 16 июля будут закрыты выходы 5 и 6 на станции "Чкаловская". Как отметили в департаменте, для входа на "Чкаловскую" можно использовать пересадку через "Курскую" Арбатско-Покровской линии.

В дептрансе обратились к пассажирам с просьбой заранее строить маршруты.