В Москве число запросов по аренде элитной недвижимости выросло на 15% за год

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Количество запросов на аренду элитной недвижимости в Москве выросло на 15% за год по итогам I квартала 2023 года, сообщила пресс-служба консалтинговой компании NF Group.

"В I квартале 2023 года в Москве отмечался рост активности на рынке высокобюджетных квартир и апартаментов в аренду (от 150 тысяч рублей за месяц). Суммарное количество запросов за январь-март 2023 года оказалось на 15% выше по сравнению с I кварталом 2022 года, а количество сделок осталось на уровне показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдавшаяся на протяжении 2022 года тенденция смещения запросов арендаторов в сторону более бюджетных вариантов со ставкой аренды до 200 тысяч рублей за месяц в первые месяцы 2023 года стала менее выраженной. Так, доля таких обращений составляет 20% от всех заявок в сегменте, однако основная часть запросов сейчас находится в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей/кв. м - на них пришлась почти треть всех заявок.

Однако средняя запрашиваемая ставка по рынку после заметного снижения в 2022 году пока сохраняет значение на уровне прошлого года.

"В целом, дисконты на рынке пока не теряют актуальность, и многие собственники готовы проявить лояльность относительно условий контрактов: в зависимости от конкретного лота индивидуальная скидка может варьироваться в пределах 5-20%", - уточняется в материале.

По данным аналитиков, на фоне увеличения активности арендаторов на рынке наблюдалось уменьшение количества элитных квартир и апартаментов в аренду - за последние три месяца объем предложения снизился на 10%. Таким образом, значение по итогам I квартала 2023 года оказалось сопоставимым с аналогичным периодом прошлого года.

"I квартал 2023 года отметился достаточно уверенным стартом для сегмента элитной аренды. Сейчас некоторые клиенты возвращаются на рынок в частном порядке: в первую очередь недвижимость арендуют граждане России, а доля экспатов остается минимальной - в основном это граждане Турции, Кореи, ЮАР. Стоит отметить, что, несмотря на снижение общего объема предложения, сегмент пополнился рядом качественных объектов, в том числе на рынок вернулись некоторые лоты, ранее снятые с реализации. Поэтому потенциальным арендаторам есть из чего выбирать, особенно в условиях сохраняющихся дисконтов", - прокомментировал партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.