Участок оранжевой ветки московского метро откроют уже 6 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена "Октябрьская" - "Новые Черемушки" будет открыто раньше на два дня – в 5:30 6 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завтра, в 5:30 утра, на два дня раньше, открываем движение на участке Калужско-Рижской линии. Пассажиры снова могут пользоваться станциями "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Закрытие было связано с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке. Строители справились с работой досрочно", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

Мэр Москвы напомнил, что на время ограничений были запущены бесплатные компенсационные автобусы; два трамвайных маршрута также сделали бесплатными.

Собянин также добавил, что Троицкая линия метро пройдет от станции "ЗИЛ" и выйдет далеко за пределы МКАД – до города Троицк. По его словам, сотни тысяч москвичей получат скоростной транспорт рядом с домом, а Новая Москва станет еще доступнее.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что движение на этом участке оранжевой ветки метро будет остановлено в период с 3 по 7 декабря из-за прокладки тоннеля. Данный участок уже перекрывался с 4 по 8 ноября из-за прокладки тоннеля будущей Троицкой линии метро.