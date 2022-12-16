Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

2-4 января проехать по кольцу будет можно только против часовой стрелки, 5-7 января - только по часовой стрелке

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро со 2 по 7 января поезда на Кольцевой линии будут поочередно ходить только в одну сторону, предупредил городской Департамент транспорта. Это необходимо для обновления инфраструктуры, которая отвечает за управление движением и безопасность, объяснили чиновники.

Со 2 по 4 января поезда по кольцу будут следовать только против часовой стрелки. С 5 по 7 января движение будет только по часовой стрелки. При этом все станции Кольцевой линии будут открыты.

"Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии. Без ограничений работы провести невозможно, мы проводим их в дни, когда людей в метро меньше всего", - объяснили в департаменте.

Зато после введения новой системе по Кольцевой линии вместо 34 пар поездов в час пик будет проходить 36 пар, пообещали чиновники. По их словам, также график движения станет стабильнее, а в вагонах будет свободнее.

В качестве альтернативы Дептранс предложил пользоваться радиальными линиями метро, МЦК, МЦД, Большой кольцевой линией и круглосуточным автобусом "Б", который ходит по Садовому кольцу.