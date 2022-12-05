Депздрав Москвы опроверг сообщения об очередях из "скорых" в больницы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Все городские медучреждения обеспечены ресурсами для оказания помощи заболевшим; сообщения о том, что из-за распространения гриппа в Москве фиксируются сложности с работой медслужб не соответствуют действительности, сообщили в Депздраве Москвы.

"Информация о том, что в связи с распространением вируса гриппа в Москве наблюдаются сложности с работой медицинских служб, абсолютно не соответствует действительности. Все городские медорганизации как амбулаторного, так и стационарного уровня обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим", - говорится в сообщении пресс-службы Депздрава в понедельник.

Отмечается, что ранее департамент здравоохранения Москвы уже выступал с официальным комментарием о том, что в городе фиксируется сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, отмечая рост количества заболевших, в частности, двукратный рост госпитализаций среди детей. Вместе с тем, как отмечается, последнюю неделю в Москве фиксируется снижение темпов роста заболеваемости.

"Для обеспечения потребностей горожан в получении стационарной медицинской помощи был заранее подготовлен необходимый объем инфекционных коек как для взрослого, так и для детского населения. Дефицита коечных мощностей, равно как и их перегруженности, не фиксируется", - сообщили в департаменте.

Сообщается, что также отлажена работа на амбулаторном уровне. В поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение инфекции. Количество медработников позволяет обеспечить своевременное оказание медпомощи как непосредственно в поликлиниках, так и на дому. В настоящее время развернутые поликлинические мощности задействованы на 75%.

"Что касается работы скорой медицинской помощи, то заявление о том, что она работает на пределе, также не соответствует действительности. Нагрузка соответствует сезонному подъему заболеваемости и не является пиковой. Дефицита сотрудников диспетчерской службы и врачей, фельдшеров, выезжающих на вызовы, нет. При этом отметим, что ситуация, когда несколько машин скорой помощи может одновременно находиться возле больницы, не является чем-то уникальным. В течение дня, особенно во время сезонного подъема заболеваемости, такие ситуации нельзя считать внештатными", - заявили в департаменте.

Также в пресс-службе заявили, что количество машин скорой помощи возле больниц не свидетельствует об очередях, а зависит от количества боксов, которые в этих больницах имеются. В департаменте отметили, что после сдачи пациентов санитарный автотранспорт машин скорой помощи подвергается дезобработке, в связи с чем в некоторые часы может наблюдаться нахождение большего числа машин на территории больницы.

"Что касается заявления о том, что потоки пациентов с гриппом и коронавирусом смешаны, это полностью не соответствует действительности. Госпитализация происходит в соответствии с заболеванием, и, как и ранее пациенты с ковидом направляются в перепрофилированные для этого стационары. Кроме того, боксированная система инфекционных больниц позволяет осуществить разделение пациентов с любыми инфекционными заболеваниями", - добавили в департаменте.

На случай ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве есть необходимые резервы для обеспечения качественной медицинской помощи всем, кто в ней нуждается, подчеркнули в пресс-службе.