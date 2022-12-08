Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В результате пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте погибла женщина, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

"После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены прокуратурой на контроль.