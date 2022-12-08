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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Что случилось этой ночью: четверг, 8 декабря

Заявление Собянина об отсутствии необходимости в новой мобилизации, смена государственного лидера в Перу, гибель человека при пожаре в жилом доме в Москве

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации нет. По словам мэра Москвы, подобные сообщения распространяются в провокационных целях для создания у населения тревожности.

- Вице-президент Перу Болуарте приняла присягу лидера страны после задержания Кастильо. Депутаты конгресса большинством голосов объявили импичмент главе государства после его решения о роспуске парламента и введения в стране режима чрезвычайного положения.

- Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы. По данным столичной прокуратуры, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже дома на Новоясеневском проспекте.

- Замгендиректора авиакомпании Минобороны арестован по делу о получении 2 млн руб. взятки. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бутусова Е.Н. на срок до 5 февраля", - сказала пресс-секретарь Преображенского суда Москвы.

- Российская система ПВО сбила ракеты над Белгородской областью. По предварительной информации, пострадавших нет, были повреждены линии электропередачи, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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